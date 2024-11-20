Украина получит от Литвы дополнительные 10 млн евро на восстановление

Литва направит 10 миллионов евро в Трастовый фонд Всемирного банка, созданный для освобождения, восстановления, реконструкции и реформирования Украины. Эти средства будут использованы для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, жилых домов, школ, больниц и решения других неотложных финансовых задач.﻿ Об этом говорится в сообщении министерства финансов Литвы, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте отметила, что Вильнюс продолжает оказывать поддержку Украине в условиях затянувшейся войны.

"Поскольку война России против Украины продолжается уже 1000 дней, Литва продолжает предоставлять мощную финансовую, гуманитарную и военную помощь. Этот фонд позволяет эффективно поддерживать восстановление жизненно важной инфраструктуры и общественных услуг, включая образование, здравоохранение и жилищное строительство" , - заявила Скайсте.

Это уже второй взнос Литвы в данный фонд: ранее в декабре 2022 года вильнюс выделил 5 миллионов евро.

Фонд Всемирного банка, созданный в декабре 2022 года, объединил 17 стран-доноров, собравших почти 2 миллиарда евро.

С начала войны Литва оказала Украине помощь на сумму более 1,5 миллиарда евро, включая военную, финансовую и гуманитарную поддержку. Перевод новых средств в фонд состоится в ближайшие дни после завершения необходимых юридических процедур.

Помощь Украине от Литвы

Литва активно помогает Украине в военной сфере. В августе Вильнюс объявил о передаче нового пакета военной помощи, включающего системы ПВО малой дальности, бронетранспортеры и средства борьбы с дронами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также сообщила, что до конца осени Украина получит от Литвы более 5 тысяч дронов.

Кроме того, Литва планирует выделить Украине дополнительную помощь на сумму 40–50 миллионов евро до конца 2024 года. На сегодняшний день Вильнюс уже предоставил Киеву помощь на 153 миллиона евро в текущем году.