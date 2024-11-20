Суд отпустил тестя Насирова из-под домашнего ареста

Апелляция Высшего антикоррупционного суда Украины отпустила из-под домашнего ареста владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского, являющегося тестем экспредседателя ГФС Романа Насирова. Ссылаясь на Центр противодействия коррупции, сообщает Левый берег.

Коллегия Апелляционной палаты ВАКС отменила постановление следователя судьи ВАКС Игоря Строгого, которым он сменил Александру Глимбовскому меру пресечения по содержанию под стражей на круглосуточный домашний арест.

Решение приняла коллегия в составе судей Сергея Боднара, Игоря Панаида и Виктора Панкулича.

Вместо домашнего ареста Глимбовскому избрали залог в размере 45 млн грн, а также возложили ряд обязанностей:

Не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда

Сообщать об изменении места жительства

Воздерживаться от общения со свидетелями

Сдать загранпаспорт

Носить электронный браслет.

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении застройщику Глимбовскому и бывшему советнику экспредседателя ГФС Романа Насирова.

По версии следствия, Глимбовский помог легализовать 13 млн. евро, которые, по версии НАБУ, Насиров получил от олигарха Бахматюка за внеочередное возмещение НДС его компаниям.

После сообщения о подозрении Глимбовского заключили под стражу с залогом в 200 млн грн, которую затем уменьшили до 100 млн. Он внес всего 25 млн грн.

После этого следователь судья ВАКС Строгий сменил меру пресечения на домашний арест, поскольку у подозреваемого якобы ухудшилось состояние здоровья и существует угроза его жизни.