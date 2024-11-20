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Россияне "уронили" бомбу на собственную школу на Белгородщине

Россияне "уронили" бомбу на собственную школу на Белгородщине

Во вторник, 19 ноября, около шести утра российский самолет "сбросил" 250-килограммовую бомбу на здание школы в селе Быковка Белгородской области﻿. Об этом пишут росСМИ, сообщает Деловая столица.

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Авиабомба с фугасной боеголовкой пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже, утверждают издания "Пепел" и Astra.

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О пострадавших или травмированных пока не сообщается.

Отметим, с начала 2024 года российские авиабомбы не менее 150 раз "случайно падали" на территории России и оккупированных территориях Украины.

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