Россияне "уронили" бомбу на собственную школу на Белгородщине
Во вторник, 19 ноября, около шести утра российский самолет "сбросил" 250-килограммовую бомбу на здание школы в селе Быковка Белгородской области. Об этом пишут росСМИ, сообщает Деловая столица.
Авиабомба с фугасной боеголовкой пробила крышу и сейчас находится в одном из кабинетов на третьем этаже, утверждают издания "Пепел" и Astra.
О пострадавших или травмированных пока не сообщается.
Отметим, с начала 2024 года российские авиабомбы не менее 150 раз "случайно падали" на территории России и оккупированных территориях Украины.