Росіяни "впустили" бомбу на власну школу на Білгородщині
У вівторок, 19 листопада, близько шостої ранку російський літак "скинув" 250-кілограмову бомбу на будівлю школи в селі Биківка Білгородської області. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
Авіабомба з фугасною боєголовкою пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі, стверджують видання "Пепел" та Astra.
Про постраждалих чи травмованих наразі не повідомляють.
Зазначимо, з початку 2024 року російські авіабомби щонайменше 150 разів "випадково падали" на території Росії та окупованих територіях України.