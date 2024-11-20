Росіяни "впустили" бомбу на власну школу на Білгородщині

У вівторок, 19 листопада, близько шостої ранку російський літак "скинув" 250-кілограмову бомбу на будівлю школи в селі Биківка Білгородської області﻿. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Авіабомба з фугасною боєголовкою пробила дах і зараз перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі, стверджують видання "Пепел" та Astra.

Про постраждалих чи травмованих наразі не повідомляють.

Зазначимо, з початку 2024 року російські авіабомби щонайменше 150 разів "випадково падали" на території Росії та окупованих територіях України.