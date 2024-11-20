Энергетики обновили графики отключений света на четверг
В Украине в четверг, 21 ноября, все еще будут графики отключения света. Свет будут выключаться в одной и двух очередях одновременно. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Завтра, 21 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;
- 11:00 – 19:00 – две очереди отключений;
- 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Напомним, что график отключений по вашему адресу можете узнать на сайте или на официальных страницах оператора распределения. Причиной возвращения графиков является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В то же время, украинцев просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.