Состоялся официальный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: что известно о долгожданной игре

После 15 лет разработки вышло продолжение культовой украинской игры STALKER: Shadow of Chernobyl, сообщает Деловая столица.

Так, в 18:00 создатели официально представили украинскую игру STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Релиз переносили 6 раз, в том числе из-за начала полномасштабного вторжения России. Команда также сталкивалась с кибератаками и сливами информации.

"Во-первых, хотим поздравить с релизом GSC Game World. Студия прошла много трудностей, но все же закончила игру. И мы сможем ею теперь насладиться" , — написали разработчики.

Команда GSC Game World написала, что в дальнейшем игроков ожидают обновления, которые будут включать постоянные улучшения. Также появится бесплатный внутриигровой контент. О плане его выхода разработчики расскажут в декабре этого года.

"Это проект бесконечной любви и страсти всей команды. Мы искренне верим, что это чувствуется во всем — в рукотворном мире, в лаборатории и на маковых полях; первый опыт выброса или схватки с опасным кровососом; в процессе стильной перезарядки вашего нового пистолета, или впервые увидев Припять под лунным сиянием. В игре есть много вещей, которыми мы невероятно гордимся" , — отметила команда GSC Game World.

Журналисты The Gamer Guide уже оценили игру. С оценкой 9 из 10 они отмечают, что STALKER 2 имеет увлекательную атмосферу и сюжет, потрясающий визуал и геймплей, предлагающий игрокам настоящий вызов.

"Самый большой соблазн — пытаться контролировать то, что мы не до конца понимаем. Но что мы делаем, когда сталкиваемся с действительно непонятным? Убегаем, охвачены страхом, или шагаем вперед, руководствуясь любопытством и неповиновением? В Зоне каждый ответ имеет свою цену, и правда может оказаться самой большой ценой из всех" , — отметили разработчики за несколько часов до выхода игры.

После релиза игра мгновенно взлетела на первое место по продажам в Steam, обогнав Counter-Strike 2 и Call of Duty Black Ops 6.

Команда разработчиков посвятила игру всем, кто защищали продолжает защищать Украину в войне против российских захватчиков.