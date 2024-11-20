Відбувся офіційний реліз STALKER 2: що відомо про довгоочікувану гру
Після 15 років розробки вийшло продовження культової української гри S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, повідомляє Ділова столиця.
Так, о 18:00 творці офіційно презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Реліз переносили 6 разів, зокрема через початок повномасштабного вторгнення Росії. Команда також стикалася з кібератаками та зливами інформації.
"По-перше, хочемо привітати з релізом GSC Game World. Студія пройшла багато труднощів, але все ж закінчила гру. І ми зможемо нею тепер насолодитися", — написали розробники.
Команда GSC Game World написала, що надалі на гравців очікуватимуть оновлення, які включатимуть постійні покращення. Також зʼявиться безплатний внутрішньоігровий контент. Про план його виходу розробники розкажуть у грудні цього року.
"Це проєкт нескінченної любові та пристрасті всієї команди. Ми щиро віримо, що це відчувається в усьому — в рукотворному світі, в лабораторії та на макових полях; перший досвід викиду чи сутички з небезпечним кровососом; у процесі стильного перезаряджання вашого нового пістолета, або вперше побачивши Припʼять під місячним сяйвом. У грі є багато речей, якими ми неймовірно пишаємося", — зазначила команда GSC Game World.
Журналісти з The Gamer Guide вже оцінили гру. З оцінкою 9 з 10 вони відмічають, що S.T.A.L.K.E.R. 2 має захопливу атмосферу та сюжет, приголомшливий візуал і геймплей, який пропонує гравцям виклик.
"Найбільша спокуса — намагатися контролювати те, що ми не до кінця розуміємо. Але що ми робимо, коли стикаємося зі справді незрозумілим? Тікаємо, охоплені страхом, чи робимо крок уперед, керуючись цікавістю та непокорою? У Зоні кожна відповідь має свою ціну, і правда може виявитися найбільшою ціною з усіх", — зазначили розробники за кілька годин до виходу гри.
Після релізу гра миттєво злетіла на перше місце за продажами у Steam, обігнавши Counter-Strike 2 та Call of Duty Black Ops 6.
Команда розробників присвятила гру всім хто боронив і продовжує боронити Україну у війні проти російських загарбників.
"Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов… Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна", — йдеться у зверненні розробників у титрах.