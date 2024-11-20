Генштаб: Оккупанты временно снизили активность в Запорожской области

Российская оккупационная армия не проводила штурмовых действий на Ореховском и Гуляйпольском направлениях﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 20 ноября, сообщает Деловая столица.

С начала суток произошло 147 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар, 61 авиационный удар с применением 91 КАБ, более 560 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 3 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы, вблизи Казачьей Лопани враг сбросил три управляемые авиационные бомбы.

На Купянском направлении противник 23 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеривки, Кругляковки и Зеленого Гая.

Десять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Чернещины, Заречного и Тернов. Активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по районам н.п. Новоегоровка и Закотное.

На Северском направлении российские оккупанты сбросили десять КАБ в районе Северска.

На Краматорском направлении противник сбросил пять авиабомб в районах н.п. Часов Яр и Липовка.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты в районах н.п. Торецк и Щербиновка пять раз получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются до сих пор.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность русских окупантов сохраняется в районах н.п. Миролюбовка, Пустынка, Проминь, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григоровка и Пушкино. Двадцать две атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще одиннадцать боестолкновений – продолжаются. В то же время враг нанес авиационные удары по н.п. Миролюбовка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Лисовка, в общей сложности сбросив 15 управляемых бомб. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 223 человека, из них 91 — безвозвратно. Уничтожены один БТР, четыре автомобиля, две БМП и три бага. Кроме того, повреждены миномет и бронетранспортер окупантов.

На Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах н.п. Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Подразделения Сил обороны отразили семь атак противника, 16 атак продолжаются до сих пор. Авиационные удары управляемыми бомбами потерпели н.п. Улакли и Андреевка. В то же время на этом направлении Силами обороны обезврежено 127 окупантов, из них 59 — безвозвратно. Уничтожены один танк, девять бронированных боевых машин, две единицы автомобильной и семь единиц мототехники.

На Времовском направлении произошло 28 боестолкновений. Пять вражеских штурмов уже остановлены нашими защитниками в районах Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки. Упорные бои продолжаются до сих пор. Также враг активно применял авиацию в районе Алексеевки и Новодаровки, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

Наши воины пять раз отражали атаки русских захватчиков на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 20 авиационных ударах с применением 33 КАБ.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.