В Киеве и 16 регионах усилили отключения электричества – "Укрэнерго"

В четверг 21 ноября в Киеве и 16 областях Украины усилили ограничения света для потребителей.﻿ Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Так, новые ограничения будут действовать в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях в следующем виде:

08:00 - 19:00 - две очереди отключений.

19:00 - 22:00 - одна очередь отключений.

Причина временного усиления ограничений - повреждение линий передачи в результате обстрела.

Ранее, ограничения электроснабжения были несколько легче: