У Києві та 16 регіонах посилили відключення електрики – "Укренерго"

У четвер 21 листопада у Києві та 16 областях України посилили обмеження світла для споживачів.﻿ Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Так, нові обмеження будуть діяти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях у наступному вигляді:

08:00 – 19:00 – дві черги відключень.

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

Раніше, обмеження електропостачання були дещо легшими: