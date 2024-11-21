Польша поднимала истребители из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польша утром 21 ноября поднимала военную авиацию в связи с ракетной атакой РФ против Украины. Как информирует RMF24, об этом заявили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши, сообщает Европейская правда.

После информации о пусках российских ракет польское командование распорядилось подготовиться к возможному попаданию воздушных целей на территорию Польши.

"В соответствии с предусмотренными процедурами, Оперативное командование активировало все имеющиеся силы и ресурсы в своем распоряжении. Были подняты очередные истребители, а наземные средства ПВО и средства радиолокационного распознавания приведены в состояние высокой готовности" , – говорится в сообщении.

Российская воздушная атака утром 21 ноября была сосредоточена на Левобережье Украины.