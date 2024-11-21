Польща піднімала винищувачі через ракетну атаку РФ по Україні

Польща вранці 21 листопада підіймала військову авіацію у зв’язку з ракетною атакою РФ проти України. Як інформує RMF24, про це заявили в Оперативному командуванні збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

Після інформації про пуски російських ракет польське командування розпорядилося підготуватись до можливого потрапляння повітряних цілей на територію Польщі.

"Відповідно до передбачених процедур, Оперативне командування активувало усі наявні сили і ресурси у своєму розпорядженні. Було піднято чергові винищувачі, а наземні засоби ППО і засоби радіолокаційного розпізнання приведено у стан найвищої готовності" , - йдеться у повідомленні.

Російська повітряна атака вранці 21 листопада була зосереджена на Лівобережжі України.