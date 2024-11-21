Кувейт потратит более $30 млрд на наращивание добычи нефти

Кувейтская нефтяная корпорация (KPC) планирует потратить около 10 млрд динаров (33 млрд долларов) в течение пяти лет на наращивание мощностей по добыче нефти, делая ставку на устойчивый спрос на десятилетия вперед.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Расходы KPC являются частью инвестиционной программы стоимостью 20 миллиардов динаров, которая началась в апреле и охватывает все сферы - от разведки и добычи до нефтехимии. Подразделение разведки и добычи государственной компании имеет целью достичь мощности в 3,2 миллиона баррелей в день в следующем году, а к 2035 году - 4 миллиона баррелей в день.

Кувейтский прогноз по спросу перекликается с мнением ряда других производителей и трейдеров, таких как TotalEnergies SE и Vitol Group. Однако Международное энергетическое агентство, советник ключевых стран-потребителей, заявило, что использование нефти прекратит расти к 2030 году, поскольку переход на электромобили и возобновляемые источники энергии набирает обороты.

Кувейт уже входит в десятку крупнейших мировых производителей, добывая чуть менее 2,5 млн баррелей в день. Это опережает других членов ОПЕК - Нигерию и Ливию.

Потенциальным препятствием для расширения добычи является ее квота в рамках ОПЕК+, которая составляет около 2,4 миллиона баррелей в день. Группа должна начать серию ежемесячных увеличений добычи в начале следующего года, но они будут скромными.