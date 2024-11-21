У главы Хмельницкой МСЭК Крупы нашли еще $592 тысячи на польском счете

У главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, кроме изъятых 5 млн долларов, на счету в польском банке находится еще 592 тыс. долларов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе судебного заседания в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, где рассматривается жалоба защиты на избрание Крупы меры пресечения.

«Получены сведения, что Крупа еще в 2022 году положила на банковский счет в Польше 592 тысячи долларов. В настоящее время эти деньги вне досягаемости органов досудебного расследования, потому что есть соответствующие процедуры наложения ареста на указанные средства с использованием инструментов международного сотрудничества и отправки запросов о предоставлении международно-правовой помощи, поэтому арест на эти средства в Польше еще не наложен» , - сказал прокурор.

По его словам, имущественное положение Крупы может быть больше, чем сейчас известно следствию.

Напомним, 3 и 4 октября в рамках расследования уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать мобилизации, правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы и ее близких родственников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тысяч долларов, поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у должностного лица и его родственников изъяли почти 5 млн 244 тыс. долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн. грн., брендовые украшения и драгоценности.

В ходе следственных действий женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки из 0,5 млн дол. в окно.

Правоохранители также проверяют основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за границей почти с 2,3 млн долларов.

5 октября правоохранители задержали руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

7 октября Печерский райсуд Киева избрал главе Хмельницкой областной МСЭК меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога.

После этого Офис генпрокурора передал дело от ГБР на дорасследование по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро.

ВАКС арестовал денежные средства, изъятые во время обысков в разных местах.