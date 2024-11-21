У голови Хмельницької МСЕК Крупи знайшли ще $592 тисячі на польському рахунку

У очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, окрім вилучених 5 млн доларів, на рахунку в польському банку знаходиться іще 592 тис. доларів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у ході судового засідання в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, де розглядається скарга захисту на обрання Крупі запобіжного заходу.

«Отримано відомості, що Крупа ще у 2022 році поклала на банківський рахунок у Польщі 592 тисячі доларів. На теперішній час ці гроші поза досяжністю органів досудового розслідування, тому що є відповідні процедури накладення арешту на вказанні кошти з використанням інструментів міжнародного співробітництва і надсилання запитів про надання міжнародно-правової допомоги, тому арешт на ці кошти у Польщі ще не накладений» , - сказав прокурор.

За його словами, майновий стан Крупи може бути більшим, ніж наразі відомо слідству.

Нагадаємо, 3 та 4 жовтня в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації, правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи та її близьких родичів.

У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, підроблені медичні документи, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці та її родичів вилучили майже 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Під час слідчих дій жінка намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з 0,5 млн дол. у вікно.

Правоохоронці також перевіряють підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів.

5 жовтня правоохоронці затримали керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав очільниці Хмельницької обласної МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 500 мільйонів гривень застави.

Після цього Офіс генпрокурора передав справу від ДБР на дорозслідування за підслідністю до Національного антикорупційного бюро.

ВАКС арештував грошові кошти, вилучені під час обшуків у різних місцях.