Энергетики обновили графики отключений света на пятницу
В пятницу 22 ноября энергетики будут применять графики отключения света с 6:00 до 22:00. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что время применения и объем ограничений будут такими:
- 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений
- 7:00 - 18:00 - две очереди отключений
- 18:00 - 22:00 - одна очередь отключений
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
В сообщении напоминают, что в течение суток - объем применения ограничений может быть изменен. Об этом можно узнать на сайте или официальных страницах своего облэнерго.
В "Укрэнерго" просят не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.