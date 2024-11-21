В ВСУ подтвердили удар по пункту войск РФ вблизи Марьино в Курщине

Силы обороны подтвердили поражение командного пункта россиян у Марьино в Курской области. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" Сил беспилотных систем ВСУ и 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" поразили командный пункт российских войск вблизи Марьино Курской области.

"Задача выполнена силами экипажа "Гарпун" 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БПС 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" средствами ГК ВСУ" , - сообщили военные.

Операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта врага в районе населенного пункта Марьино Курской области успешно провели операторы Сил беспилотных систем.