Минэнерго призывает МАГАТЭ к продолжению миссий на объектах энергетики
Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о последствиях недавней масштабной атаки России. Среди прочего оккупанты били по подстанциям, которые являются критически важными для выдачи мощности атомными блоками. Со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси необходимость продления миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС.
Министр в частности сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, критически важные для выдачи мощности атомными блоками.
"Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине, атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и во избежание таких атак в будущем", - отметил Галущенко.
Гросси заверил, что Агентство готово в ближайшее время организовать соответствующие миссии.
Стороны также обсудили ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС, которая сегодня утром снова оказалась на грани блекаута из-за вражеских обстрелов.
В частности, Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.
Напомним, что сегодня, 21 ноября, из-за российских обстрелов Запорожская АЭС второй раз через неделю оказалась на грани блекаута.
До этого, ЗАЭС была на грани блэкаута буквально 16 ноября.