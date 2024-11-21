На Курщине в результате удара Storm Shadow ранен генерал КНДР - WSJ

Высокопоставленный генерал из КНДР ранен в результате недавнего удара Украины по Курщине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на западного чиновника, сообщает Ракурс.

В материале также упоминается о вчерашнем ударе ракетами Storm Shadow по командному пункту в Марьино Курской области.

РосСМИ писали, что в результате атаки погибли 18 солдат, 33 получили ранения.

Удар подтвердил сегодня диктатор Владимир Путин. Он сказал, что "есть погибшие и раненые среди охраны командного пункта".