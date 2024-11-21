На Курщині внаслідок удару Storm Shadow поранено генерала КНДР - WSJ

Високопоставлений генерал з КНДР поранений в результаті нещодавнього удару України по Курщині. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на західного чиновника, повідомляє Ракурс.

У матеріалі також згадується про вчорашній удар ракетами Storm Shadow по командному пункту в Мар’їно Курської області.

РосЗМІ писали, що загалом внаслідок атаки загинуло 18 солдат, 33 отримали поранення.

Удар підтвердив сьогодні і диктатор Володимир Путін. Він сказав, що «є загиблі і поранені серед охорони командного пункту».