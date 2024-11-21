Украина получит от Норвегии почти 43 млн евро на развитие оборонки

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм в четверг объявил о выделении Украине 500 миллионов норвежских крон (почти 43 миллиона евро) на развитие ее оборонной промышленности. Об этом говорится в прессрелизе на сайте норвежского правительства, сообщает Укринформ.

«Это финансирование будет направлено на оборонную промышленность Украины, чтобы ускорить производство оружия и военной техники» , – сказал Грамм во время встречи министров обороны Северных стран в Копенгагене, посвященной российско-украинской войне и потребностям Украины в поддержке.

Глава норвежского оборонного ведомства отметил, что Норвегия вносит вклад из собственных запасов и закупает продукцию отечественной промышленности, однако этого недостаточно.

«Мы должны усилить способность Украины производить больше, и эта поддержка поможет этого достичь» , - подчеркнул он.

Как известно, Дания в сотрудничестве с Украиной разработала модель финансирования закупок непосредственно украинской оборонной промышленности. Также введены процессы мониторинга и обеспечения подотчетности проектов.

Грамм объяснил, что взнос Норвегии в размере 500 миллионов норвежских крон будет частью этой договоренности, что позволит норвежским средствам немедленно повлиять на ситуацию в Украине.