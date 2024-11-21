Генштаб: За сутки 174 боя, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях

Пока почти на всех участках фронта продолжаются атаки российских захватчиков. Сейчас Силы обороны Украины отбивают около трех десятков вражеских штурмов﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 21 ноября, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 174 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных (12 ракет) и 46 авиационных (74 КАБ) ударов. Кроме этого, привлекли для поражения более 300 дронов-камикадзе и произвели около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник десять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы. По предварительным данным, сегодня потери противника на направлении составили 52 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши защитники уничтожили танк, четыре боевых бронированных машины, противотанковый ракетный комплекс и повредили три автомобиля оккупантов.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 14 вражеских атак. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз атаковали позиции сил обороны вблизи Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении враг трижды штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра и Ступочек. Идет бой.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, противник пять раз атаковал позиции украинских подразделений возле Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Наши защитники отразили 38 штурмов. Одиннадцать атак продолжаются, ситуация контролируется. Потери окупантов за сегодня на направлении составили 208 военных убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину и четыре автомобиля захватчиков.

На Кураховском направлении враг предпринял 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Шестнадцать боестолкновений завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения, пытался прорваться в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Сейчас еще продолжаются две атаки окупантов.

На Ореховском направлении войска захватчиков единожды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки, противник успеха не имел.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам. Украинские воины за сегодня отразили 27 вражеских штурмов.