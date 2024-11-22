Оккупанты ударили по Сумам "Шахедами": известно о двух погибших
В городе Сумы раздалось несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека. Об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram, сообщает Украинская правда.
"В городе Сумы раздалось несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек", – говорится в сообщении.
Позже Кобзарь сообщил, что "на месте, где раздался второй взрыв, также есть погибший человек".
В Сумской ОВА добавили, что россияне ударили по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед"
По информации ОВА, в результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, в течение ночи 22 ноября Воздушные силы сообщали о движении российских ударных БпЛА курсом на город Сумы.