Close button

Оккупанты ударили по Сумам "Шахедами": известно о двух погибших

Оккупанты ударили по Сумам "Шахедами": известно о двух погибших
Фото: t.me/Sumy_news_ODA

В городе Сумы раздалось несколько мощных взрывов, в результате которых погибли два человека. Об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram, сообщает Украинская правда.

"В городе Сумы раздалось несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек", – говорится в сообщении.

Позже Кобзарь сообщил, что "на месте, где раздался второй взрыв, также есть погибший человек".

В Сумской ОВА добавили, что россияне ударили по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед"

По информации ОВА, в результате российского удара предварительно погибли два человека, десять получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, в течение ночи 22 ноября Воздушные силы сообщали о движении российских ударных БпЛА курсом на город Сумы.

Новости

Популярные темы форума

analytics