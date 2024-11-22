Окупанти вдарили по Сумах "Шахедами": відомо про двох загиблих

У місті Суми пролунало кілька потужних вибухів, внаслідок яких загинули дві людини.﻿﻿ Про це заявив в.о. міського голови Артем Кобзар в Telegram, повідомляє Українська правда.

"В місті Суми пролунало декілька потужних вибухів. Вже є загибла людина" , – йдеться у повідомленні.

Пізніше Кобзар повідомив, що "на місці де пролунав другий вибух також є загибла людина".

У Сумській ОВА додали, що росіяни вдарили по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА типу "Шахед"

За інформацією ОВА, внаслідок російського удару попередньо загинули двоє людей, десятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, протягом ночі 22 листопада Повітряні сили повідомляли про рух російський ударних БпЛА курсом на місто Суми.