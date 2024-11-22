CNN показал обломки новой ракеты РФ, которой могли ударить по Днепру

Телеканал CNN получил от источника в украинских силах безопасности фото, на которых, как утверждается, представлены обломки ракеты, которой российские войска ударили по Днепру 21 ноября, сообщает Украинская правда.

"Источник в украинских силах безопасности предоставил фотографии обломков, оставшихся после атаки на город Днепр. Киев обвинил Россию в запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) по Украине, что, вероятно, станет первым случаем применения Москвой такого оружия за более чем 1000 дней войны. Фрагменты, изображенные на фото, не обязательно относятся к одной ракете, сообщил источник" , – сообщает телеканал.

Сообщается, что неназванный западный чиновник выразил сомнение в том, что ракета была МБР.

Телеканал обратился к экспертам по вооружениям с просьбой просмотреть фотографии с целью предоставления независимого анализа типа использованной ракеты.

Как отмечает "Агентство", на месте падения ракеты, которую правитель РФ Владимир Путин назвал новейшей разработкой российской оборонки, обнаружили деталь, производившуюся для ракеты "Булава".

"Серийное производство этой ракеты продолжается с конца 2000-х годов. Это может свидетельствовать о том, что в ракете, которую применила в четверг российская армия, могут использоваться не такие новые технологии, как рассказывал Путин в своем видеообращении" , - отмечают аналитики.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов обратил внимание на номера детали, присвоенные ей во время производства. С их помощью журналист смог обнаружить на сайте госзакупок договор от 2013 года на разработку рабочей документации для подготовки серийного производства запчастей для комплекса "ЗК-30" - другое название межконтинентальной баллистической ракеты Р-30 "Булава".

Отмечается, что ракета "Булава" не самая новая в арсенале российской армии. Ее разработка началась еще в 1990-е годы, в 2005 году состоялись ее испытания, в 2007-м начался серийный выпуск, в 2012-м ее приняли на вооружение. Использование деталей от "Булавы" в "новейшей" российской ракете может ставить под сомнение, что она использует действительно новые технологии.