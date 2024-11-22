CNN показав уламки нової ракети РФ, якою могли вдарити по Дніпру

Телеканал CNN отримав від джерела в українських силах безпеки фото, на яких, як стверджується, представлені уламки ракети, якою російські війська вдарили по Дніпру 21 листопада, повідомляє Українська правда.

"Джерело в українських силах безпеки надало фотографії уламків, що залишилися після атаки на місто Дніпро. Київ звинуватив Росію у запуску міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) по Україні, що, ймовірно, стане першим випадком застосування Москвою такої зброї за більш ніж 1000 днів війни. Фрагменти, зображені на фото, не обов'язково належать до однієї ракети, повідомило джерело" , – повідомляє телеканал.

Повідомляється, що неназваний західний чиновник висловив сумнів у тому, що ракета була МБР.

Телеканал звернувся до експертів з озброєнь з проханням переглянути фотографії з метою надання незалежного аналізу типу використаної ракети.

Як зазначає "Агентство", на місці падіння ракети, яку правитель РФ Володимир Путін назвав новітньою розробкою російської оборонки, виявили деталь, що вироблялася для ракети "Булава".

"Серійне виробництво цієї ракети триває з кінця 2000-х років. Це може свідчити про те, що в ракеті, яку застосувала в четвер російська армія, можуть використовуватися не такі нові технології, як розповідав Путін у своєму відеозверненні" , - зазначають аналітики.

Журналіст "Радіо Свобода" Марк Крутов звернув увагу на номери деталі, присвоєні їй під час виробництва. За їх допомогою журналіст зміг виявити на сайті держзакупівель договір від 2013 року на розробку робочої документації для підготовки серійного виробництва запчастин для комплексу "ЗК-30" - інша назва міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава".

Зазначається, що ракета "Булава" не найновіша в арсеналі російської армії. Її розробка почалася ще в 1990-ті роки, у 2005 році відбулися її випробування, у 2007-му розпочався серійний випуск, у 2012-му її прийняли на озброєння. Використання деталей від "Булави" в "новітній" російській ракеті може ставити під сумнів, що вона використовує дійсно нові технології.