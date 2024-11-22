Шольц снова возглавит социал-демократов на парламентских выборах в Германии

После отказа министра обороны Германии Бориса Писториуса бороться за кресло главы правительства Социал-демократическая партия определит своим лидером на предстоящих выборах и кандидатом в канцлеры Олафа Шольца, сообщает Левый берег.

Как пишет Deutsche Welle, других претендентов на то, чтобы бросить вызов действующему главе исполнительной власти, среди его однопартийцев не нашлось. Кандидатуру Шольца поддержали сопредседатели политсилы Ларс Клингбайль и Саския Эскен.

Однако соперники социал-демократов считают, что в рядах партии нет единодушия поддержки канцлера. А попытку переизбрания Шольца называют хорошей новостью для себя: по словам уволенного министра финансов Кристиана Линднера из "свободных демократов", "люди будут четко знать, что получат, а что нет, и это "нет" касается экономических изменений".

Судя по опросам, Шольцу будет очень сложно вернуться в свой офис после дня голосования. Социал-демократы уступают Христианско-демократическому союзу вдвое – 16% против 32%. И даже ультраправая "Альтернатива для Германии" тоже уже опережает правящую партию.