Российские обстрелы повредили четыре важные подстанции в Украине – МАГАТЭ

Во время российских обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября были повреждены четыре электрические подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности, сообщает Укринформ.

"Ситуация вокруг украинской энергосистемы также является предметом беспокойства в контексте ядерной безопасности на трех действующих АЭС – Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской, нуждающихся в стабильном соединении с национальной энергосистемой как для передачи производимой электроэнергии, так и для получения внешнего энергоснабжения для выполнения критически важных функций ядерной безопасности" , - говорится в заявлении.

По словам гендиректора МАГАТЭ, риски для этих АЭС стали очевидны на минувших выходных, когда энергетическая инфраструктура по всей стране испытала масштабные российские удары – "менее чем через три месяца после того, как военные удары нанесли значительный ущерб ряду электрических подстанций по всей стране, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности".

"Четыре из этих подстанций и их линии электропередач снова пострадали от обстрелов в ночь на 16 ноября и ранним утром 17 ноября, что заставило действующие украинские АЭС снизить мощность в качестве меры пресечения" , - заявил Гросси.

Он добавил, что в последние дни действующие украинские АЭС постепенно начали возобновлять свои линии электропередач и увеличивать производство электроэнергии, но в четверг утром снова снижали производство электроэнергии как меру пресечения, восстановив ее впоследствии.

В четверг утром Южноукраинская АЭС отключилась от двух линий электропередач 750 кВ для проведения технического обслуживания, продолжая получать электроэнергию от резервных систем.

"Растущая нестабильность энергосистемы вызывает все большее беспокойство по поводу ядерной безопасности, что влияет на все атомные электростанции" , - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Было проинформировано, что перед последними атаками на энергетическую инфраструктуру Украины команды Агентства посетили семь подстанций в сентябре и октябре, чтобы оценить ущерб, нанесенный августовскими атаками.

"Они задокументировали значительные повреждения на всех посещенных подстанциях, придя к выводу, что способность энергосистемы обеспечивать надежное внешнее электроснабжение украинских АЭС значительно снизилась. Украина внедряет ремонтные работы и дополнительные защитные меры" , - сообщил Гросси.

Он подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной и физической ядерной безопасности, один из которых предполагает, что на всех АЭС должно быть обеспечено надежное внешнее электроснабжение.