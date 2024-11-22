Британская разведка назвала событие, изменившее характер войны в Украине

Разведка Великобритании назвала массированное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ключевым событием, которое изменило характер войны РФ против Украины. Об этом говорится в обзоре, который публикует британское Минобороны в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

В частности, как отмечают британские аналитики, многочисленные атаки с помощью ударных БПЛА, вероятно, дали России пространство и время для восстановления своего парка самолетов дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых и баллистических ракет.

Конечный эффект заключается в том, что картина противовоздушной обороны Украины становится все более напряженной, сложной и тяжелой.

С помощью этой комбинации систем россияне постоянно наносят удары по критически важным объектам национальной инфраструктуры и авиабазам Украины, которые ожидаются и этой зимой, поскольку Россия пытается сломать волю украинского народа, отмечают в ведомстве.

Кроме того, в середине и в конце сентября Украина успешно использовала БПЛА против военных целей в России, нанеся удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов за сотни километров от Украины.

Общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих объектах представляет собой наибольшую потерю боеприпасов, поставленных Россией и Северной Кореей за время войны, отмечают в ведомстве.

"Эти атаки еще раз подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БПЛА" , – подчеркивается в обзоре.

Отдельно британская разведка указала, что несмотря на технологическое и численное преимущество, РФ за 1000 дней полномасштабной войны не смогла получить преимущество в воздухе над Украиной.

Кроме того, Россия прибегла к использованию своей авиации тактического уровня, например самолетов Су-34, в качестве воздушной артиллерии.