"Тысяча Зеленского": стало известно, какую сумму выделил Кабмин

Кабмин утвердил реализацию плана по выплате "тысячи Зеленского". В частности, будет израсходовано 5 млрд гривен. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"На "Зимнюю поддержку" потратят 5 млрд гривен. Деньги переведут из программы, финансирующей кешбэк (Национальный кешбэк, - ред), на программу, которая будет выдавать по тысяче гривен" , - рассказал он.

По данным Гончаренко, украинцы смогут получить тысячу гривен или в электронном формате, или на "Укрпочте" - для тех граждан, которые находятся на территории активных боевых действий.

"Кабмин также отметил, что кешбэк за декабрь 2024 года поступит в феврале 2025 года в случае, если на это будут выделены средства. Если средства выделены не будут, то кешбэк за декабрь не придет" , - добавил нардеп.

"Тысяча Зеленского"

25 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 декабря украинцы получат тысячу гривен на оплату украинских услуг и товаров. Эту выплату в народе назвали "тысячей Зеленского".

Недавно правительство приняло порядок выплаты по программе "Зимней єПідтримки" или "тысячи Зеленского". Кабмин определил как, где и когда можно получить деньги и куда можно будет их потратить.

До этого, еще в начале года Зеленский объявил, что украинцы смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в стране. Тогда сообщалось, что программа кэшбэка "Покупай украинское" заработает уже в этом году.