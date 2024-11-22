WhatsApp добавит функцию расшифровки голосовых сообщений

WhatsApp объявил о запуске функции расшифровки голосовых сообщений. Новая опция будет полезна, когда вы находитесь в движении или в шумном месте, где не можете прослушать голосовое сообщение. Об этом пишет сайт новостей в сфере технологий TechCrunch, пишет Павло Колеснік, РБК-Украина.

С новой функцией голосовые сообщения можно транскрибировать в текст, чтобы помочь вам следить за разговорами, когда вы не можете (или, возможно, не хотите) прослушивать голосовое сообщение. WhatsApp утверждает, что его расшифровки генерируются на вашем устройстве и никто другой не может их прочитать.

Чтобы получить доступ к новой функции WhatsApp, нужно зайти в настройки, выбрать раздел "Чаты" и затем нажать на "Транскрипция голосовых сообщений", чтобы включить эту функцию. Оттуда вы можете выбрать язык транскрипции. После включения функции вы можете получить расшифровку голосового сообщения, долго нажав на него и затем коснувшись опции "транскрибировать". Она не будет автоматически расшифровывать каждое сообщение.

Компания заявляет, что транскрипция голосовых сообщений будет постепенно развернута по всему миру в ближайшие недели на нескольких языках.

Поддерживаемые языки iOS зависят от вашей операционной системы. Если у вас есть iOS 16+, поддерживаемые языки включают английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. Если у вас есть iOS 17+, поддерживаемые языки включают датский, финский, малайский, норвежский, голландский, шведский, иврит и тайский.

Следует отметить, что WhatsApp планирует добавить поддержку дополнительных языков в ближайшие месяцы.