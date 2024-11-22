Лукашенко грозится отключить интернет в Беларуси в случае новых протестов

Александр Лукашенко пригрозил отключением интернета в Беларуси в случае новых массовых протестов. В январе 2025 года в стране назначены новые президентские выборы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами нескольких учебных заведений Лукашенко заявил, что, если в Беларуси повторятся массовые протесты - интернет будет полностью отключен.

"Как вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то не написали, если завтра страны не будет" , - заявил он и добавил, что в 2020-м интернет отключили из-за того, что "тогда разговор шел о судьбе страны".

В том же числе он отметил, что решение об отключении интернета было принято лично им.

Выборы в Беларуси

Протесты в Беларуси, которые длились с 2020 по 2021 год, стали самыми масштабными в истории страны. Они начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По официальным данным, Лукашенко якобы набрал более 80% голосов, однако значительная часть населения и международное сообщество заявили о массовых фальсификациях.

Ключевой соперницей Лукашенко стала Светлана Тихановская, жена заключенного блогера Сергея Тихановского. Ее выдвижение на выборы стало ответом на запрет мужу баллотироваться.

Протестные акции жестко подавлялись силовыми структурами, что сопровождалось массовыми арестами, пытками и многочисленными случаями насилия. Эти действия вызвали резкое осуждение международного сообщества. Вскоре после начала протестов Тихановская была вынуждена выехать за границу из-за угрозы ее безопасности.