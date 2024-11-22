Президент подписал указ о лишении госнаград 34 предателей

Указами № 778/2024 и № 779/2024 от 22 ноября 2024 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 ноября 2024 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщает ЮрЛига.

Указом № 778/2024 санкции на 10 лет введены в отношении 28 физлиц и трех юридических лиц.

Указом № 779/2024 ограничительные меры на 10 лет введены в отношении 10 физлиц, а также 34 лишены государственных наград Украины.