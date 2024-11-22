Президент подписал указ о лишении госнаград 34 предателей
Указами № 778/2024 и № 779/2024 от 22 ноября 2024 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 ноября 2024 года о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), сообщает ЮрЛига.
Указом № 778/2024 санкции на 10 лет введены в отношении 28 физлиц и трех юридических лиц.
Указом № 779/2024 ограничительные меры на 10 лет введены в отношении 10 физлиц, а также 34 лишены государственных наград Украины.
"В первый список вошли 34 человека. Среди них - бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно. К десяти из них применен максимальный набор санкций - 21 вид. Речь идет не только о лишении государственных наград Украины, но и, в частности, о блокировании активов, аннулировании лицензий и разрешений и полном прекращении торговых операций", - говорится в сообщении на сайте Президента.