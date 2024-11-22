Президент підписав указ про позбавлення держнагород 34 зрадників

Указами № 778/2024 та № 779/2024 від 22 листопада 2024 року Президент Володимир Зеленський ввів в дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомляє ЮрЛіга.

Указом № 778/2024 санкції на 10 років введено стосовно 28 фізосіб та трьох юридичних осіб.

Указом № 779/2024 обмежувальні заходи на 10 років введено стосовно 10 фізосіб, а також 34 особи позбавлено державних нагород України, інших форм відзначення.