Президент підписав указ про позбавлення держнагород 34 зрадників
Указами № 778/2024 та № 779/2024 від 22 листопада 2024 року Президент Володимир Зеленський ввів в дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 листопада 2024 року про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), повідомляє ЮрЛіга.
Указом № 778/2024 санкції на 10 років введено стосовно 28 фізосіб та трьох юридичних осіб.
Указом № 779/2024 обмежувальні заходи на 10 років введено стосовно 10 фізосіб, а також 34 особи позбавлено державних нагород України, інших форм відзначення.
"До першого списку увійшло 34 особи. Серед них - колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково. До десяти з них застосований максимальний набір санкцій - 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій", - йдеться в повідомленні на сайті Президента.