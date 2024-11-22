В "Укрэнерго" обновили графики отключений света на субботу

В субботу 23 ноября энергетики в течение дня будут применять одну очередь отключений электроэнергии. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что с 08:00 до 22:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.

В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут измениться в течение суток.