В "Укрэнерго" обновили графики отключений света на субботу
В субботу 23 ноября энергетики в течение дня будут применять одну очередь отключений электроэнергии. Со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что с 08:00 до 22:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.
В "Укрэнерго" отмечают, что графики могут измениться в течение суток.
"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", - говорится в сообщении.