В "Укренерго" оновили графіки відключень світла на суботу
У суботу 23 листопада енергетики протягом дня застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.
Зазначають, що з 08:00 до 22:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.
В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінитись протягом доби.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада", – йдеться у повідомленні.