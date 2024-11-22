В "Укренерго" оновили графіки відключень світла на суботу

У суботу 23 листопада енергетики протягом дня застосовуватимуть одну чергу відключень електроенергії.З посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Зазначають, що з 08:00 до 22:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.

В "Укренерго" зазначають, що графіки можуть змінитись протягом доби.