Партизаны соообщили о переброске россиянами старой техники и мобилизованных на южный фронт

Российские оккупанты перекидывают старую технику и необученных мобилизованных из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области﻿. Со ссылкой на данные партизанского движения "АТЕШ", сообщает Деловая столица.

Как сообщается, российские оккупанты из-за критичного дефицита техники и личного состава расконсервируют старую военную технику в Крыму для отправки в Херсонскую и Запорожскую области.

"В районе Евпатории наши агенты зафиксировали погрузку на эшелон грузовиков с кунгами. Использование подобного "хлама" на фронте подчеркивает огромные проблемы с заменой уничтоженных машин" , — отметили в "АТЕШ".

Как рассказали партизаны, вместе с этой техникой на фронт также отправляют свежемобилизованных, не проходящих никакой подготовки. Такие подразделения формируются только для увеличения численности, не имея ни навыков, ни ресурсов для выполнения задач.