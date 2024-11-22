Украина после поражения баз и складов РФ смогла улучшить соотношение в снарядах - СМИ

Благодаря тому что Силы обороны поразили ключевые склады, базы и арсеналы оккупационных войск, Украине удалось улучшить ситуацию с использованием снарядов на поле боя. Со ссылкой на собеседника в командовании Генерального штаба ВСУ, сообщает Лига.net.

После уничтожения российских арсеналов преимущество противника в снарядах сократилось. На отдельных участках фронта соотношение боеприпасов сейчас составляет от 1:1,5 до 1:3.

При этом собеседник в Генштабе добавил, что 50% огневого поражения на поле боя сейчас наносят БпЛА разных типов.

Также, по информации Генштаба, будут продолжены удары по территории Курской области.