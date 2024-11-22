В трех районах Киева не работает сигнал воздушной тревоги

В нескольких районах Киева временно не будет работать система оповещения населения о воздушной тревоге.﻿﻿ Со ссылкой на КГВА, КГГА, сообщает Украинская правда.

"По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций, временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева. Для обеспечения информирования граждан, подразделения нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение населения с помощью громкоговорителей, согласно совместно разработанному плану" , - говорится в сообщении КГВА.

Впоследствии в КГГА уточнили, что из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители.

Речь идет о:

просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;

ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;

ул. Дегтяревская;

ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;

ул. Зоологическая;

ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);

ул. Мечты;

ул. Даниила Щербаковского;

бульв. Академика Вернадского;

ул. Святошинская;

ул. Героев Космоса;

ул. Коперника;

ул. Шолуденко;

ул. Богдана Гаврилишина.

Жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, в приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".

Ориентировочное время восстановления системы – 25 ноября.