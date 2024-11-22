В трех районах Киева не работает сигнал воздушной тревоги
В нескольких районах Киева временно не будет работать система оповещения населения о воздушной тревоге. Со ссылкой на КГВА, КГГА, сообщает Украинская правда.
"По предварительной информации, в связи с аварией определенных коммуникаций, временно не работает система оповещения населения о сигналах воздушной тревоги в отдельных частях Святошинского и Шевченковского районов Киева. Для обеспечения информирования граждан, подразделения нацполиции и ГСЧС будут осуществлять оповещение населения с помощью громкоговорителей, согласно совместно разработанному плану", - говорится в сообщении КГВА.
Впоследствии в КГГА уточнили, что из-за технических проблем на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители.
Речь идет о:
- просп. Берестейский – от ул. Вячеслава Черновола до Большой Кольцевой;
- ул Борщаговская – просп. Любомира Гузара;
- ул. Дегтяревская;
- ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко;
- ул. Зоологическая;
- ул. Николая Василенко (от ст. м. "Берестейская" на бульв. Вацлава Гавела);
- ул. Мечты;
- ул. Даниила Щербаковского;
- бульв. Академика Вернадского;
- ул. Святошинская;
- ул. Героев Космоса;
- ул. Коперника;
- ул. Шолуденко;
- ул. Богдана Гаврилишина.
Жители могут следить за объявлениями воздушных тревог в Telegram-канале КГВА, в приложении "Киев Цифровой" и официальном приложении "Тревога".
Ориентировочное время восстановления системы – 25 ноября.