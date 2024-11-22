У трьох районах Києва не працює сигнал повітряної тривоги

У кількох районах Києва тимчасово не працюватиме система оповіщення населення про повітряну тривогу.﻿﻿ З посиланням на КМВА, КМДА, повідомляє Українська правда.

"За попередньою інформацією, у зв’язку з аварією певних комунікацій, тимчасово не працює система оповіщення населення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів Києва. Для забезпечення інформування громадян, підрозділи нацполіції та ДСНС здійснюватимуть оповіщення населення за допомогою гучномовців, згідно спільно розробленого плану" , - йдеться у повідомленні.

Згодом в КМДА уточнили, що через технічні проблеми на обладнанні "Укртелекому" оповіщення про повітряну тривогу на низці вулиць Шевченківського, Соломʼянського і Святошинського районів відбуватиметься через гучномовці.

Йдеться про:

просп. Берестейський – від вул. В’ячеслава Чорновола до Великої Кільцевої;

вул Борщагівська – просп. Любомира Гузара;

вул. Дегтярівська;

вул Вадима Гетьмана – вул. Олександра Довженка;

вул. Зоологічна;

вул. Миколи Василенка (від ст. м. "Берестейська" на бульв. Вацлава Гавела);

вул. Мрії;

вул. Данила Щербаківського;

бульв. Академіка Вернадського;

вул. Святошинська;

вул. Героїв Космосу;

вул. Коперника;

вул. Шолуденка;

вул. Богдана Гаврилишина.

Мешканці можуть слідкувати за оголошеннями повітряних тривог у Telegram-каналі КМВА, в застосунку "Київ Цифровий" та офіційному застосунку "Тривога".

Орієнтовний час відновлення системи – 25 листопада.