Польские фермеры прекратили блокирование КПП "Шегини-Медыка"

Пункт пропуска "Шегини - Медыка" разблокирован. Со вчера его блокировали польские фермеры.﻿ Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

В воскресенье вечером польские забастовщики завершили блокировку пункта пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польском участке границы.

"Пропуск грузовиков через п/п "Шегини - Медика" возобновлен. Просим перевозчиков учитывать информацию при планировании маршрута" , - сообщили в таможенной службе.

Блокада границы фермерами

Напомним, что 23 ноября польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Митингующие ограничили движение грузовиков. В то же время легковые автомобили и автобусы пропускали без ограничений.

Аграрии заявили, что протестуют по двум причинам. При этом интересно, что ни одна из них не касается Украины.

Первая причина забастовки фермеров - невыполнение требований по налогам, а другая - подписание Евросоюзом соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).