Польські фермери припинили блокування КПП "Шегині-Медика"

Пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано. Від вчора його блокували польські фермери.﻿ Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

У неділю ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", що на українсько-польській ділянці кордону.

"Пропуск вантажівок через п/п "Шегині - Медика" відновлено. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту" , - повідомили в митній службі.

Блокада кордону фермерами

Нагадаємо, що 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Мітингувальники обмежили рух вантажівок. Водночас легкові авто та автобуси пропускали без обмежень.

Аграрії заявили, що протестують з двох причин. При цьому цікаво, що жодна з них не стосується України.

Перша причина страйку фермерів - невиконання вимог щодо податків, а інша - підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).