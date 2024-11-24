Польські фермери припинили блокування КПП "Шегині-Медика"
Пункт пропуску "Шегині - Медика" розблоковано. Від вчора його блокували польські фермери. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
У неділю ввечері польські страйкарі завершили блокування пункту пропуску "Шегині - Медика", що на українсько-польській ділянці кордону.
"Пропуск вантажівок через п/п "Шегині - Медика" відновлено. Просимо перевізників враховувати інформацію при плануванні маршруту", - повідомили в митній службі.
Блокада кордону фермерами
Нагадаємо, що 23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.
Мітингувальники обмежили рух вантажівок. Водночас легкові авто та автобуси пропускали без обмежень.
Аграрії заявили, що протестують з двох причин. При цьому цікаво, що жодна з них не стосується України.
Перша причина страйку фермерів - невиконання вимог щодо податків, а інша - підписання Євросоюзом угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки (Бразилією, Аргентиною, Парагваєм та Уругваєм).