DeepState: Войска РФ захватили Катериновку и Юрьевку в Донецкой области

В ночь на 25 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

В сообщении DeepState добавляют, что также враг продвинулся у Новомлинска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово Донецкой области.

Мапа: DeepState

Напомним, в ночь на 23 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении Донецкой области.