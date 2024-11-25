Военные КНДР уже участвовали в боях на Курщине – начальник Генштаба

В Курской области РФ находятся более 11 тысяч военных КНДР, они уже участвовали в боях против ВСУ, рассказал в эфире телемарафона, заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, глава Генштаба ВСУ уточнил, что представляют военнослужащие КНДР, которых уже Россия перебросила на Курщину.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части" , – рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Об отправке северокорейских военных в зону ведения боевых действий в Курской области РФ ранее сообщали разведывательные службы Украины, стран Запада и Южной Кореи. Утверждается, что Москве предоставили около 12 тысяч северокорейских военных из десантно-штурмовых подразделений.

Участие северокорейских военных в российском вторжении в Украину стало первым масштабным развертыванием войск КНДР за рубежом и первым их применением в Европе. Северная Корея находится под самыми жесткими международными санкциями во всем мире. Любое военное сотрудничество с ней было запрещено распоряжением Совбеза ООН.

Москва, участвовавшая в разработке и внедрении этих ограничений, позже назвала их устаревшими – на фоне усиления своего военного сотрудничества с Пхеньяном.

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