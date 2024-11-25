РФ потеряла в сутки 1600 военных и 114 беспилотников – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1610 военных, 27 бронемашин, 22 артсистемы, 114 беспилотников и другую технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 732 350 (+1 610) человек,
- танков – 9 429 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 19 236 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 20 787 (+22) ед,
- РСЗО – 1 254 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 004 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 480 (+114) ед,
- крылатых ракет – 2 764 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 948 (+84) ед,
- специальной техники – 3 681 (+2) ед.