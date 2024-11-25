РФ потеряла в сутки 1600 военных и 114 беспилотников – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1610 военных, 27 бронемашин, 22 артсистемы, 114 беспилотников и другую технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили: