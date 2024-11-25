РФ втратила за добу 1600 військових та 114 безпілотників – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в ході війни проти України ще приблизно 1610 військових, 27 бронемашин, 22 артсистеми, 114 безпілотників та іншу техніку.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно склали: