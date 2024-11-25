Кабмин обнародовал постановление о "тысяче Зеленского": как получить выплату

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 года - января 2025 года.﻿ Об этом говорится в постановлении правительства №1330 от 22 ноября, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Постановлением утвержден Порядок реализации экспериментального проекта о предоставлении единовременной государственной денежной помощи "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

"Источником финансирования экспериментального проекта являются средства государственного бюджета" , - говорится в постановлении.

Средства будут перечисляться "с учетом соответствующих фактических поступлений в специальный фонд государственного бюджета по программе".

Помощь оказывается единовременно физическому лицу по его желанию, которому по состоянию на 1 декабря 2024 года исполнилось 18 лет, имеющему присвоенный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и на момент подачи заявки на получение пособия находится на территории Украины, кроме временно оккупированной территории.

Заявка на получение пособия в размере 1000 гривен может быть подана в течение декабря 2024 - февраля 2025 года.

Один из родителей, а также один из опекунов малолетних, несовершеннолетних имеют право на получение помощи за каждого из детей.

Для формирования заявки на получение пособия необходимо:

иметь присвоенный в установленном законодательством порядке регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

установить мобильное приложение Дія на электронном устройстве, пройти электронную идентификацию и аутентификацию с подтверждением пребывания на территории Украины;

выбрать в мобильном приложении Дія услугу "Зимняя поддержка" и подать заявку на получение помощи;

в случае отсутствия специального счета для зачисления кэшбека открыть такой счет и/или проверить номер текущего счета (по стандарту IBAN), информация о котором передана банком и имеющийся в мобильном приложении Дія.

В случае наличия у получателя помощи детей подача заявки через Дію возможна только при наличии электронного отображения актовой записи об их рождении.

При подаче заявки одним из родителей на каждого из детей формируется отдельная заявка, о чем указывается при формировании заявки.

Средства, зачисленные на специальный счет получателя помощи, могут быть использованы получателем помощи до 31 декабря 2025 года.

Пенсионерам старше 60 лет и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, которые являются получателями пенсии по инвалидности или получателями социальной помощи, получающими выплаты через АО "Укрпочта" помощь предоставляется через АО "Укрпочта".

Помощь получателям предоставляется АО "Укрпочта" согласно перечню, полученному от Минсоцполитики, в сумме 1000 гривен для каждого получателя.

Средства могут быть использованы на:

оплату услуг в соответствии с перечнем услуг и кодов в соответствии с категориями деятельности субъекта хозяйствования (Merchant Category Code), оплата которых может осуществляться за счет денежных средств государственной денежной помощи покупателям (кэшбек);

приобретение военных облигаций внутреннего государственного займа согласно законодательству;

финансирование мер, связанных с отпором вооруженной агрессии против Украины и ликвидацией ее последствий, национальной безопасности и обороны, восстановления, поддержки и развития Украины, оказания гуманитарной помощи согласно законодательству.

Таким образом, тысяча гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.