Кабмін оприлюднив постанову про "тисячу Зеленського": як отримати виплату

Українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року.﻿ Про це йдеться у постанові уряду № 1330 від 22 листопада, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Постановою затверджений Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

"Джерелом фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету" , - йдеться в постанові.

Кошти будуть перераховуватися "з урахуванням відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету за програмою".

Допомога надається одноразово фізичній особі за її бажанням, якій станом на 1 грудня 2024 року виповнилося 18 років, що має присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків та яка на момент подачі заявки на отримання допомоги перебуває на території України, крім тимчасово окупованої території.

Заявка на отримання допомоги у розмірі 1000 гривень може бути подана протягом грудня 2024 року - лютого 2025 року.

Один з батьків, а також один з опікунів малолітніх, неповнолітніх осіб мають право на отримання допомоги за кожного із дітей.

Для формування заявки на отримання допомоги необхідно:

мати присвоєний в установленому законодавством порядку реєстраційний номер облікової картки платника податків;

установити мобільний додаток Дія на електронному пристрої, пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію з підтвердженням перебування на території України;

обрати у мобільному додатку Дія послугу "Зимова підтримка" та подати заявку на отримання допомоги;

у разі відсутності спеціального рахунка для зарахування кешбеку відкрити такий рахунок та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN), інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Дія.

У разі наявності в отримувача допомоги дітей подання заявки через Дію можливе лише за наявності електронного відображення актового запису про їх народження.

У разі подання заявки одним з батьків на кожного з дітей формується окрема заявка, про що зазначається під час формування заявки.

Кошти, зараховані на спеціальний рахунок отримувача допомоги, можуть бути використані отримувачем допомоги до 31 грудня 2025 року.

Пенсіонерам віком старше 60 років та особам з інвалідністю 1 та 2 групи, які є отримувачами пенсії по інвалідності або отримувачами соціальної допомоги, які отримують виплати через АТ "Укрпошта” допомога надається через АТ "Укрпошта".

Допомога отримувачам надається АТ "Укрпошта" згідно з переліком, отриманим від Мінсоцполітики, у сумі 1000 гривень для кожного отримувача.

Кошти можуть бути використані на:

оплату послуг відповідно до переліку послуг та кодів відповідно до категорій діяльності суб’єкта господарювання (Merchant Category Code), оплата яких може здійснюватися за рахунок грошових коштів державної грошової допомоги покупцям (кешбек);

придбання військових облігацій внутрішньої державної позики згідно із законодавством;

фінансування заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії проти України та ліквідацією її наслідків, національної безпеки та оборони, відновлення, підтримки і розвитку України, надання гуманітарної допомоги згідно із законодавством.

Таким чином, тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.