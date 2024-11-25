В Генштабе ВСУ подтвердили попадание по нефтебазе в Калужской области России

Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов на территории России ночью 25 ноября. Информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что ВСУ атаковали важные цели российских оккупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России.

Ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в ночь на 25 ноября в Калуге сбивали беспилотники. Губернатор Калужской области РФ заявил, что обломки одного из дронов упали на территорию промышленного предприятия, в результате чего возник пожар.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Калуге дроны также атаковали завод "Тайфун", который является частью российского ВПК.

Впоследствии собеседник "Украинской правды" в Силах обороны сообщил, что дроны ГУР поразили нефтебазу в российской Калуге.