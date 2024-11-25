У Генштабі ЗСУ підтвердили влучання по нафтобазі у Калузькій області Росії

Сили оборони завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів на території Росії уночі 25 листопада.﻿﻿ Інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються" , – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ЗСУ атакували важливі цілі російських окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Раніше російські Telegram-канали повідомили, що у ніч проти 25 листопада у Калузі збивали безпілотники. Губернатор Калузької області РФ заявив, що уламки одного з дронів впали на територію промислового підприємства, внаслідок чого виникла пожежа.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що в Калузі дрони також атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.

Згодом співрозмовник видання у Силах оборони повідомив, що дрони ГУР уразили нафтобазу в російській Калузі.